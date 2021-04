Intelligenza artificiale, Ibm arricchisce l’offerta con l’italiana myInvenio

1' di lettura

Non è così frequente che una grande multinazionale tech acquisisca un'azienda innovativa italiana per incorporarne la tecnologia e le soluzioni all'interno della propria offerta di soluzioni rivolta alle imprese.

È successo con Ibm, che ha ufficializzato l'accordo preliminare per acquisire myInvenio, startup di Reggio Emilia fondata nel 2016 e specializzata nel campo delle soluzioni di automazione basate su intelligenza artificiale e piattaforme aperte, spaziando dalle applicazioni di process mining a quelle di elaborazione documentale e dei flussi di lavoro e decisionali.

Una volta completata l'operazione - il closing è previsto per la fine di questo trimestre e i dettagli finanziari non sono stati divulgati -, il colosso dell'informatica americano andrà a configurare un'offerta di software “data-driven” appoggiata alla propria suite di automazione basata su intelligenza artificiale per aiutare le aziende a snellire i processi interni, azzerando il rischio di congestione o interruzione dei flussi di lavoro e accelerando il percorso di innovazione tecnologica delle stesse aziende.

L'investimento in myInvenio, si legge nella nota diffusa da Ibm, è parte integrante della strategia focalizzata su cloud ibrido e AI del colosso americano e trae origine da un accordo di tipo Oem con l'azienda italiana, le cui tecnologie potranno essere disponibili anche ai business partner di Big Blue e alla divisione dedicata all'automazione all'interno di Ibm Global Business Services.