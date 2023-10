Intelligenza Artificiale indispensabile per le sfide della Digital Economy

Il ruolo dei sistemi informatici

Il fenomeno della delocalizzazione ha prodotto uno scenario di Digital Economy dove elevati livelli di adattamento, competitività e automazione, richiedono reazioni tempestive che solo l’adozione di adeguati sistemi informatici può consentire. I dati, ormai percepiti come un patrimonio di conoscenza indispensabile per sostenere la competitività di un’impresa, a causa dei loro ingenti volumi e della loro complessità, risultano difficili da elaborare con strumenti digitali tradizionali ormai rivelatisi insufficienti.

I CPO delle Funzioni Acquisti stanno guardando con crescente attenzione alla tecnologia dell’Intelligenza Artificiale. Dopo una fase di prudente interesse, consci dei problemi legati alla formazione delle risorse, alla gestione dei cambiamenti culturali e organizzazivi, stanno ora maturando una maggior convinzione e determinazione sull’opportunità di adottare soluzioni basate sull’uso dell’Intelligenza Artificiale, percepita ormai come la sola tecnologia in grado di trattare in modo rapido ed efficace una tale eterogeneità di dati e di razionalizzarne i contenuti per renderli facilmente fruibili e creare quindi scenari decisionali “data-driven”.

Cresce la convinzione che l’Intelligenza Artificiale sia indispensabile, come si evince dai sempre più numerosi esempi che emergono dalle analisi del mercato e dalla letteratura specializzata. La ricerca di nuovi fornitori, la gestione del rischio di fornitura, l’analisi e la revisione della spesa, la disponibilità di Analytics per indirizzare strategie di acquisto vincenti, l’esecuzione robotizzata e intelligente di procedure ripetitive anche complesse e di monitoraggio continuo dei processi per individuare tempestivamente punti di criticità, sono esempi dove l’Intelligenza Artificiale può creare valore.

Il valore dei dati

Lo stesso vale per la risoluzione di conflittualità prodotte soprattutto dall’inflazione che ha fatto salire i prezzi e con essi la priorità del tema del contenimento dei costi. Budget insufficiente rispetto a piani di innovazione o di transizione all’ecosostenibilià, deterioramento di parametri finanziari per l’aumento delle scorte a fronte di un rischio di interruzione di fornitura, sono esempi dove la disponibilità di un quadro conoscitivo completo creato con l’organizzazione delle informazioni estratte dai dati di Procurement, permette di bilanciare i vantaggi e i problemi, per prendere le decisioni migliori per l’azienda.

In un contesto di Intelligenza Artificiale che si sta consolidando e mostrando sempre più la propria indispensabilità, è recentemente entrato un nuovo attore: l’Intelligenza Artificiale Generativa. La nuova tecnologia è stata accolta con entusiamo e ha raggiunto rapidamente un elevato livello di popolarità grazie alla possibilità di usare il linguaggio naturale per interagire con un sistema informatico e accedere automaticamente a una maggiore quantità di dati destrutturati. Rappresenta sicuramente un nuovo elemento che può estendere le potenzialità applicative dell’Intelligenza Artificiale, semplificarne l’uso, aumentarne l’efficienza, favorendone una maggiore diffusione. Ma questo è un tema che merita una prossima trattazione a parte.