Intelligenza artificiale, Intel lancia nuovi chip per sfidare Nvidia e Amd

Intel ha presentato nuovi chip per computer, tra cui Gaudi3, progettati per lavorare con software di intelligenza artificiale generativa. Gaudi3 verrà lanciato il prossimo anno e competerà con i chip rivali di Nvidia e Amd che alimentano i sistemi di intelligenza artificiale e le loro richieste di capacità per il supercalcolo.

Oggi, i modelli di intelligenza artificiale più diffusi, come ChatGPT di OpenAI, funzionano su GPU Nvidia nel cloud. È uno dei motivi per cui le azioni Nvidia sono aumentate di quasi il 230% da inizio anno, mentre le azioni Intel sono aumentate del 68%. Ed è per questo che aziende come Amd e, ora, Intel, hanno annunciato chip che sperano possano scalfire la posizione dominante di Nvidia.

Intel ha anche lanciato una nuova linea di processori per laptop denominata “Core Ultra”, progettata per migliorare le funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale (IA) nelle applicazioni software per PC.

Michelle Johnston Holthaus, direttore generale del Client Computing Group di Intel, ha dichiarato che i PC con l’AI rappresenteranno l’80% del mercato dei pc nei prossimi quattro anni e che Intel porterà i benefici dell’AI ovunque.

A partire da giovedì 14 dicembre, i computer con chip Core Ultra saranno disponibili in tutto il mondo presso i centri di Acer, Dell, HP, Lenovo, Microsoft e Samsung. Intel ha infine lanciato i chip Intel Xeon di quinta generazione, che implementeranno le funzionalità dell’AI nel cloud, offrendo prestazioni fino al 42% più elevate dei modelli precedenti, secondo quanto dichiarato dalla società.