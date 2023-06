Intelligenza artificiale: da Keycrime a Giove, nuovo investigatore per la Polizia

Ieri era Keycrime, oggi grazie all'Intelligenza artificiale si chiamerà Giove . Il nuovo progetto informatico ideato dal Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno - che potrà essere utilizzato dalle forze dell'Ordine tra un paio d'anni - è un «sistema di elaborazione e analisi automatizzata per l'ausilio alle attività di polizia».

In pratica, un sistema di «polizia predittiva» destinato alle questure di tutta Italia per «prevenire e reprimere» i reati a maggior impatto sociale. Il ministero ci lavora dal 2020, ma il progetto nasce da lontano: nel 2008 la Questura di Milano ha sperimentato per diversi anni Keycrime, un software di polizia predittiva ideato per contrastare soprattutto le rapine nelle farmacie e negli esercizi commerciali.

