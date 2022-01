Intelligenza artificiale: la startup WordLift chiude round da 800mila euro con Primo Ventures

Ascolta la versione audio dell'articolo

WordLift, startup fondata nel 2017 che ha sviluppato una piattaforma basata

sull’intelligenza artificiale per l'ottimizzazione dei siti web sui motori di ricerca, chiude un round di investimento da 800mila euro con il fondo di venture capital Primo Ventures, che ha investito tramite i fondi Barcamper Ventures e Barcamper Ventures Lazio. L'investimento, si legge nella nota, è volto ad accelerare la crescita dell'azienda. Con questo annuncio Barcamper Ventures Lazio, fondo istituito da Primo Ventures e attivo in investimenti seed in società del settore digitale operative nella regione Lazio viene completato un protafoglio che ad oggi è formato da tre nomi: Instakitchen, startup attiva nel settore delle smart kitchen urbane, TrovaBirre, marketplace con la più ampiaselezione di birre artigianali italiane e Wordlift di cui stiamo parlando.



Cosa fa WordlLift?

WordLift combina un motore di analisi linguistica (NLP), che oggi supporta oltre 100 lingue, con una piattaforma di pubblicazione di grafi della conoscenza (Knowledge Graph) che adottano lo standard dei Linked Data.Le pagine web relative ad articoli o prodotti commerciali vengono analizzate da WordLift, arricchite e trasformate in una base di conoscenza che dialoga con i motori di ricerca (Google, Bing e Yandex) e con leapplicazioni interne all’azienda. Da quanto si capisce, grazie alla tecnologia di WordLift è possibile incrementare le visite provenienti dai motori di ricerca e migliorare la qualità dell'esperienza utente per chi accede al contenuto. Il tool di WordLift oggi è utilizzata su oltre 800 siti web e contribuisce attivamente alla crescita deltraffico dei brand del gruppo Luxottica, Enel X, ZoomInfo e di altre grandi aziende della lista Fortune Global500.

Chi è il fondo Barcamper Ventures Lazio?

Il fondo Barcamper Ventures Lazio, con una dotazione complessiva di 8 milioni, è statoistituito nel 2019 ed è un fondo di co-investimento interamente sottoscritto dalla RegioneLazio, attraverso l'iniziativa Fare Venture finanziata dai fondi strutturali europei del PORFESR 2014/2020, ideata e realizzata da Lazio Innova.