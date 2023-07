Intelligenza artificiale, Meta e Microsoft alleati per rilasciare Llama 2

Zuckerberg ha sottolineato come faccia parte della storia di Meta rendere open source il suo lavoro di intelligenza artificiale, come con il suo sviluppo del framework di apprendimento automatico ampiamente utilizzato PyTorch. Ma il documento di ricerca che introduce il nuovo modello riflette una minore apertura rispetto a quanto mostrato in precedenza. Zuckerberg dice che l’ultimo modello è stato addestrato su «un nuovo mix di dati provenienti da fonti pubblicamente disponibili, che non include i dati dei prodotti o servizi di Meta», ma non specifica quali dati sono stati utilizzati. Sottolinea inoltre che Meta ha rimosso i dati da siti Web noti per contenere un «elevato volume di informazioni personali su privati».

Zuckerberg ha affermato che le persone possono scaricare i suoi nuovi modelli di intelligenza artificiale direttamente o attraverso una partnership che li rende disponibili sulla piattaforma cloud di Microsoft Azure «insieme agli strumenti di sicurezza e contenuto di Microsoft». I termini finanziari di quella partnership non sono stati resi noti. Inoltre, sebbene Microsoft sia descritta come partner “preferito”, Meta ha anche fatto sapere che i modelli saranno disponibili anche tramite Amazon Web Services, che è il principale rivale cloud di Microsoft, così come la startup AI Hugging Face e altri.

Microsoft è anche uno dei principali finanziatori e partner di OpenAI , il creatore di ChatGPT. Né ChatGPT né offerte simili di Microsoft o Google sono open source.

Microsoft e Meta hanno anche rivelato la nuova partnership AI martedì all’evento annuale di Microsoft per i clienti aziendali. Microsoft ha affermato in una dichiarazione separata che le due società «condividono l’impegno a democratizzare l’IA e i suoi vantaggi e siamo entusiasti che Meta stia adottando un approccio aperto». Meta è già un cliente della piattaforma di cloud computing Azure di Microsoft.

