Elon Musk lancia xAI, la sua nuova società di intelligenza artificiale

Elon Musk ha annunciato, in un post su X, che domani debutterà ufficialmente la sua società di intelligenza artificiale, xAI. Il debutto sarà riservato a un gruppo selezionato, ha specificato Musk, sottolineando che xAI «è il meglio che esiste attualmente». La startup Ai, annunciata da Musk a luglio, vuole competere con aziende come OpenAI, Google e Anthropic.

Musk ha più volte espresso preoccupazione per il potenziale di «distruzione della civiltà» dell’intelligenza artificiale. In un evento su Twitter Spaces dell’estate scorsa, Musk ha spiegato il suo piano per costruire una Ai più sicura. Piuttosto che programmare esplicitamente la moralità nella sua intelligenza artificiale, xAI cercherà di creare una Ai «massimamente curiosa», ha detto.

Lo sciopero di Tesla in Svezia

Intanto, su un altro fronte della galassia Musk, lo sciopero dei dipendenti Tesla in Svezia si allarga, coinvolgendo altri 470 lavoratori in 17 officine. Lo ha annunciato il sindacato If Metall, una settimana dopo l’inizio della protesta per denunciare il rifiuto della casa automobilistica americana di firmare un accordo collettivo sui salari. Secondo il gruppo, inizialmente si erano astenuti dal lavoro 130 meccanici del marchio di Elon Musk in 10 officine. I nuovi partecipanti “lavoreranno come al solito e svolgeranno le loro mansioni su altri modelli di auto, ma non sui modelli Tesla”, ha spiegato il portavoce dell’If Metall, Jesper Pettersson all’Afp. Lunedì si terrà un incontro - il secondo dall’inizio dello sciopero - tra i l sindacato e i rappresentati dell’azienda. In Svezia i contratti collettivi settoriali coprono il 90% di tutti quelli sottoscritti dai dipendenti svedesi e garantiscono loro salari minimi e condizioni di lavoro. Tuttavia i lavoratori Tesla non godono di questi benefici, perché la loro azienda non ha firmato l’accordo di settore e ha sempre respinto le richieste di sindacalizzazione dei suoi 127.000 dipendenti. Il sindacato svedese dei lavoratori dei trasporti ha annunciato che sosterrà lo sciopero dell’If Metall, minacciando di bloccare “il carico e lo scarico delle auto Tesla” in quattro porti svedesi, a partire dal 7 novembre, a meno che non venga raggiunto un accordo entro tale data.