Intelligenza artificiale nuova frontiera per le Pmi

L’intelligenza artificiale sta già entrando nelle aziende: la sfida è capire come inserirla e declinarla nelle diverse realtà, a cominciare dalle piccole e medie imprese.

Verona ha ospitato il primo di una serie di eventi organizzati dalla Piccola Industria di Confindustria con Anitec-Assinform che si snoderà lungo due anni, visto il numero di territori - già oltre 20 - che hanno manifestato interesse. Con un approccio innovativo: niente esperti o docenti di nuove tecnologie in cattedra, ma le testimonianze dirette di chi sta sperimentando l’applicazione della AI, e i suoi benefici, anche in contesti di piccole dimensioni.

Proprio a Verona era stato lanciato il Piano Industria 4.0 , come sottolinea il presidente degli industriali Raffaele Boscaini che ricorda la presenza del Digital Innovation HUB - chiamato Speedhub - «con un team di sei persone, di cui tre ingegneri dedicati all’implementazione delle nuove tecnologie nelle imprese».

«Le Pmi sono un terreno ideale - sottolinea Paolo Errico, vicepresidente nazionale della Piccola industria con delega all’innovazione e transizione digitale - perché hanno una velocità di azione maggiore. In un contesto come questo, e in un momento storico tanto complesso, vedere l’opportunità di chiedere all’intelligenza artificiale come fare a razionalizzare il lavoro o ridurre la spesa energetica è essenziale». E non serve nemmeno personale dedicato: «Non c’è bisogno di avere in azienda un tecnico specializzato o un data scientist: ci sono software che fanno tutto il lavoro, presentando dei report immediatamente utilizzabili. Basta fornire loro i dati da analizzare».

E i dati ci sono, e in gran quantità: lo stesso piano nazionale Industria 4.0 ha portato quasi in ogni realtà nuovi macchinari capaci di compiere analisi e immagazzinare informazioni: «In molti casi ci si è limitati a portare a casa il vantaggio fiscale: oggi magari si scopre di avere già in azienda un macchinario che può fare molto di più. Ci sono anche software capaci di fare dialogare fra loro sistemi diversi con metodi diversi, uniformando i risultati».