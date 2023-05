Intelligenza artificiale, perché fare previsioni questa volta è più difficile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il metodo scientifico ci ha insegnato a fare previsioni sulla base (1) di modelli dei fenomeni e (2) di dati: un modello ci dice che se il fenomeno è in una certa condizione, osserveremo certi effetti, e i dati ci dicono che siamo in una certa condizione; se tutto ciò è sufficientemente accurato, possiamo supporre che osserveremo proprio gli effetti predetti dal modello in base ai dati.

Si tratta di una versione razionalizzata di ragionamenti che tutti noi, anche senza rendercene conto, attuiamo abitualmente: dall'idea, un modello appunto, che ci siamo fatti di come la nostra automobile si comporta quando freniamo e dai dati che otteniamo osservando intorno a noi mentre guidiamo, concludiamo se, quando e quanto intensamente dobbiamo schiacciare il freno.

Ma in questo momento non abbiamo modelli affidabili di quello che sta succedendo a proposito dei sistemi cosiddetti di intelligenza artificiale generativa, e quindi questa strategia non è applicabile.

Quando non abbiamo un modello a cui affidarci, a volte ricorriamo a una strategia di riserva: nel passato, in una certa condizione si sono prodotti certi effetti; se ora i dati ci dicono che siamo in una condizione simile, per analogia ipotizziamo che si produrranno effetti simili.

Ragionando per analogia possiamo essere creativi, se troviamo nuove connessioni tra le entità a cui ci stiamo interessando, ma paradossalmente anche inerti di fronte ai cambiamenti, se ci ostiniamo a interpretare le novità alla luce di quello che già sappiamo.