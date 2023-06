Intelligenza artificiale / Sui sistemi predittivi il nodo privacy

I sistemi predittivi che sfruttano tecniche analitiche e strumenti digitali per identificare possibili target criminali e prevenire reati futuri toccano però il delicato equilibrio fra rafforzamento della sicurezza, privacy, tutela della libertà e dei diritti fondamentali.

Per questo è in cantiere il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (l'Ai act) che dovrà essere approvato dal Parlamento Ue. La polizia italiana sta elaborando il «documento di valutazione dell'impatto» che dovrà avere il via libera del Garante della privacy.

Per approfondire / Giove, l'algoritmo della polizia per prevenire i reati

Video / Come lavorerà il nuovo investigatore Giove

Podcast / L’Ai potrebbe distruggere l’umanità. Parola di chi l’ha creata