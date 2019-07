Intelligenza artificiale: gli studi legali esplorano l’esito delle sentenze

Il nuovo ruolo dell’avvocato

Insomma, non c’è attività che non potrà essere svolta da uno strumento di Ai, «fatto salvo il ruolo “metagiuridico” dell’avvocato stesso, che supervisiona e valuta gli elementi di contesto. Chi saprà adattarsi sarà agevolato, perché la misura dei servizi legali non è più nel tempo dedicato ma nei risultati ottenuti. E alcune attività seriali – sottolinea Olivi – diventeranno commodity, per cui sarà difficile far crescere i ricavi con l’aumento dei volumi». Altre conseguenze? Cambierà anche la matrice degli studi: non più verticale ma a rete, come se la struttura a nodi della blockchain si applicasse anche all’organizzazione.

«Al momento gli ostacoli sono culturali, di difesa “conservativa”, più che tecnologici. Anche se in prospettiva scomparirà l’impiego routinario, non la funzione dell’avvocato, che dovrà anzi allargare il campo delle proprie competenze», riassume Giulio Coraggio, partner di Dla Piper. Il più recente sistema di intelligenza artificiale messo a punto da Dla Piper è un chatbot (Prisca) basato su Ibm Watson e disponibile gratuitamente su Telegram messenger, per rispondere ai quesiti in materia di privacy e segreto industriale: uno strumento che supporta e non sostituisce l’assistenza legale.

«Il double check umano c’è sempre, anche nell’altro sistema (Kira) che usiamo per la revisione dei contratti e che aiuta a identificare le clausole più delicate e rischiose. In entrambi i casi – precisa Coraggio – la tecnologia non è nostra, ma tutti i contenuti sono forniti e approvati da nostri avvocati. Mentre un ulteriore sistema riguarda l’autocompilazione dei contratti (non in fase definitiva, ma con una base completa), per assistere i clienti che ne devono stipulare tanti in poco tempo».

Dla Piper sta lavorando anche sulle analisi predittive, per automatizzare il tracciamento del precedente e delineare ai clienti le probabilità (percentuali) di vittoria nei vari contenziosi. Ma se sul fronte della “contrattualistica” in Italia si è già in fase avanzata, quando si parla di “precedente” torna il confronto con il modello di common law. E un interrogativo: quanto la predizione fondata sulle sentenze trascorse potrà davvero essere praticabile in un ambiente giuridico come il nostro?