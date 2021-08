Intelligenza artificiale, la teoria dei giochi per aumentare le competenze dei giovani

3' di lettura

Avvicinare i giovani ai temi della sostenibilità e delle nuove tecnologie, in particolare alle potenzialità dell’intelligenza artificiale, attraverso il gioco. È l’obiettivo del progetto SMaILE (Simple Methods for Artificial Intelligence Learning and Education), tra i vincitori del bando della Fondazione Compagnia di San Paolo “Intelligenza Artificiale, uomo e società”. L’iniziativa è stata promossa dal Politecnico di Torino – Dipartimento di Scienze Matematiche (DISMA), Università di Torino – Dipartimento di Informatica, Royal Holloway University of London – Department of Computer Science; infine c’è anche la partecipazione del Giffoni Innovation Hub.

«Tra le righe dei codici ci sono delle potenzialità per migliorare la vita delle persone – commenta Paolo Mulassano, responsabile Obiettivo Pianeta fondazione Compagnia di San Paolo –. Per questo Fondazione San Paolo ha sostenuto il progetto il cui scopo è trasmettere competenze sull'IA e le tecnologie».

Loading...

Intelligenza artificiale per tutti

SMaILE, infatti, si propone di diffondere un uso efficace degli strumenti messi a disposizione dall'intelligenza artificiale grazie alla conoscenza consapevole dei suoi principi, codici, funzionalità e applicazioni.

Fa ricorso alla teoria dei giochi e ai codici della gamification per aumentare il coinvolgimento dei più giovani e si avvale di una piattaforma educational online per favorire lo sviluppo di competenze di AI attraverso attività ludico-didattiche da svolgere, sia in modalità fisica che virtuale, con gli enti territoriali.

Una app per spiegare l’AI

Alla piattaforma si affianca la SMaILE App, nata per spiegare l'intelligenza artificiale in modalità attiva attraverso il gioco e fornire ai ragazzi alcuni applicativi per mettere in pratica le competenze acquisite grazie alla realizzazione di un prodotto creativo digitale originale.