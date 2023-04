«Intelligenza artificiale utile, il vero rischio è pensare che possa risolvere tutto»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Ogni tecnologia dalla ruota in poi ha avuto un problema di rischi e un problema di regole, che poi storicamente sono stati risolti. Non sono catastrofista. A fronte dei molti vantaggi che le tecnologie intelligenti possono offrirci in una società sempre più digitale, il vero rischio che vedo è quello di pensare che esse possano risolvere tutti i nostri problemi, delegando loro scelte che invece devono essere prese da organizzazioni umane più avanzate». Giuseppe Corasaniti, giurista, ex magistrato, insegna Intelligenza artificiale, Machine learning e Diritto alla Luiss. Autore dell’unico testo italiano che finora abbia affrontato il tema (“Tecnologie intelligenti. Rischi e regole”, uscito a febbraio per i tipi di Mondadori Università) non si inscrive al partito degli apocalittici né a quello degli entusiasti a prescindere, ma a quello dei realisti.

Partendo dall’attualità, che cosa pensa dello stop della Privacy a ChatGPT?

Il Garante limita molto l’ambito dell’indagine, che pare mirata alla avvenuta diffusione di dati personali degli utenti della versione in abbonamento. Non mi porrei perciò un problema di estensione dell’indagine alle tecniche di generazione di contenuti, la cui regolazione peraltro in Europa è ancora da definire bene.

L’intelligenza artificiale richiede nuove regole per la privacy?

C’è una norma già vigente, l’articolo 22 del GDPR (il regolamento del 2016, aggiornato nel 2018, la principale la normativa europea in materia di protezione dei dati personali, ndr) che già tutela la privacy degli individui in questo settore, anche in ambito internazionale. Ma qui bisogna chiarire un equivoco: l’IA non elabora dati personali, non le interessa chi si collega, ma che cosa chiede o propone l’utente. Fa tesoro di ogni richiesta classificando e analizzando contenuti ed elaborandoli in modo anche creativo, descrittivo o predittivo. Sono procedure destinate all’elaborazione di statistiche, di immagini possibilmente in movimento di fenomeni diffusi in comunità specifiche o a livello internazionale.

Fenomeni che abbracciano ormai tutti i campi...

Dalle previsioni del tempo ai trend dei mercati, con tecniche anche molto più sofisticate di ChatGPT, che è solo una delle tante intelligenze di carattere creativo. Altre applicazioni sono già ampiamente in uso in tante piccole o medie imprese. Mentre talvolta i media sono fermi all’immagine di HAL9000, il supercomputer di Odissea nello Spazio, l’IA che prima o poi ci farà perdere il posto di lavoro e ci distruggerà. Ogni tecnologia, dai trasporti alle comunicazioni, ha forme di utilizzazione non previste che possono produrre danni.

Parte dell’allarme di questi giorni è stato innescato dalla lettera firmata da oltre un migliaio fra imprenditori, informatici e celebrità sui rischi dell'IA. Che ne pensa?

Per capire bene l’intelligenza artificiale non si può vederla sotto un’unica prospettiva, per esempio quella del giurista, ma dobbiamo essere capaci di vederla insieme da più prospettive diverse, e persino contrastanti, cercando di capire se i dati su cui si fonda abbiano una loro coerenza, una capacità di rappresentazione realistica ed efficace. I tecnici sanno bene che ogni intelligenza digitale si basa sul machine learning, cioè il modo in cui le macchine sono capaci di capire i fenomeni leggendo i dati.