Intelligenza artificiale, vertice segreto tra aziende di Usa e Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le società statunitensi di intelligenza artificiale OpenAI, Anthropic e Cohere hanno attivato un canale segreto di «diplomazia» con gli esperti cinesi di Ai, per confrontarsi sulle preoccupazioni comuni che riguardano la potente tecnologia. Lo rivela il Financial Times che fa riferimento a diverse persone a conoscenza dei fatti. A luglio e ottobre dello scorso anno si sono svolti a Ginevra due incontri a cui hanno partecipato scienziati ed esperti di politica dei gruppi americani di Ai, assieme a rappresentanti dell’Università Tsinghua e di altre istituzioni statali cinesi. I partecipanti hanno dichiarato che i colloqui hanno permesso a entrambe le parti di discutere i rischi della tecnologia emergente e di incoraggiare gli investimenti nella ricerca sulla sicurezza dell’Ai. Hanno aggiunto che l’obiettivo finale è quello di trovare un percorso scientifico per sviluppare in sicurezza una tecnologia Ai più sofisticata.

«Non c’è modo di stabilire standard internazionali sulla sicurezza e l’allineamento dell’Ai senza un accordo tra questo gruppo di attori», ha detto una fonte interpellata da Ft. «E se sono d’accordo, è molto più facile coinvolgere gli altri». I colloqui, finora non riportati, sono un raro segno di cooperazione sino-statunitense in una gara per la supremazia tra le due grandi potenze nel settore delle tecnologie d’avanguardia come l’Ai e l’informatica quantistica. Attualmente, Washington ha infatti bloccato le esportazioni statunitensi di chip prodotti da aziende del calibro di Nvidia, necessari per sviluppare sofisticati software di intelligenza artificiale.

Loading...

Ma il tema della sicurezza dell’Ai è diventato un punto di interesse comune tra gli sviluppatori della tecnologia di entrambi i Paesi, visti i potenziali rischi esistenziali per l’umanità. Secondo un negoziatore presente, che ha rifiutato di essere nominato, gli incontri di Ginevra sono stati organizzati dopo aver informato Casa Bianca e funzionari governativi britannici e cinesi. «La Cina sostiene gli sforzi per discutere la governance dell’Ai e sviluppare quadri, norme e standard necessari basati su un ampio consenso», ha dichiarato l’ambasciata cinese nel Regno Unito interpellata da Ft.