Intelligenza artificiale / Una volta era Keycrime

Dal 2008 e per diversi anni la Questura di Milano ha utilizzato Keycrime , un software di polizia predittiva ideato per contrastare soprattutto le rapine nelle farmacie e negli esercizi commerciali.

L'esperienza di Keycrime è stata fondamentale per la messa a punto oggi di Giove , software elaborato per conto del Dipartimento di pubblica sicurezza da una società privata che sta predisponendo sistemi di intelligenza artificiale anche per altre forze dell'ordine italiane con l'obiettivo di ampliare il campo di applicazione dell'algoritmo a più tipologie i reati e di rafforzarne la capacità di analisi.

