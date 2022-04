Inter batte Juve col «doppio» rigore. Napoli aggancia la vetta aspettando il Milan

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Riecco il campionato italiano. Si torna al nostro povero orticello, dopo le amarezze della Nazionale, e non si fanno salti di gioia. Certo l’Inter fa festa perchè dalla sfida con la Juventus esce con una vittoria (0-1) che la rimette in corsa nella lotta per lo scudetto. Però anche l’Inter, a parte i tre pesantissimi punti, non può certo gonfiare il petto considerando la sua povertà di gioco e di conclusioni. Se questo è il derby d’Italia, cioè il non plus ultra del nostro torneo, stiamo freschi: ecco spiegato perchè non andremo ai mondiali in Qatar. Poi il calcio, come si sa, non sempre premia il migliore, anzi.

Quanto pesano gli episodi

Troppo spesso ormai tutto dipende da singoli episodi, quasi sempre molto discutibili. E l’Inter, pur patendo la maggior aggressività dei bianconeri, ha avuto però il merito di aggrapparsi con determinazione al rigore (ripetuto!) di Calhanoglu riuscendo in qualche modo a rimettere in moto una macchina che, nelle ultime sette partite, aveva prodotto un solo successo. Con la Salernitana, senza offesa per la Salernitana.

Loading...

Var su Var

Bisognerebbe parlare di calcio, dell’Inter che riprende la sua corsa allo scudetto (con una partita da recuperare), e della Juventus che, esaurendo la sua striscia positiva di 16 partite, esaurisce anche il suo ultimo bonus per lo scudetto, ma in realtà si finisce come al solito a rigirare sulle scorie velenose di questa super sfida ancora una volta condizionata da un rigore (pestone di Morata su Dumfries in area bianconera) che l’arbitro Irrati concede solo dopo l’intervento del Var.

Quando il rigore è doppio

Già qui ci sarebbe da dire perchè il calcio è un gioco in velocità dove non si può, per regolamento, annullare il contatto fisico. Solo che un conto è vederlo dal vivo, un contrasto, un altro vederlo e rivederlo alla moviola. Alla fine tutto viene enfatizzato, tutto sembra più violento. E così l’Inter che praticamente fino al 43 ‘non aveva mai tirato in porta, si ritrova con l’occasione della vita. Che diventano due. Perchè nella prima, dopo che Szczesny ha respinto il penalty, il pallone carambola lo stesso in rete passando tra una selva oscura di gambe, ma il gol viene annullato per fallo di Calhanoglu sul portiere bianconero. Tutto finito? Si può quindi ricominciare? Naturalmente no. Secondo il Var, De Ligt era entrato in area prima dell’esecuzione del penalty, quindi il rigore va ripetuto.

Juve senza vittorie con le big

La seconda volta Calhanoglu non sbaglia. E così, tra insulti e proteste, la corrida si conclude. Ovvio che poi, dopo questo giostra di fischi e fiaschi, di rigori tirati e ritirati, di arbitri che si contraddicono uno con l’altro a seconda che stiano in campo o al monitor, della partita resta quasi nulla da dire. Quello che si può aggiungere, e questo non fa bene a Madama (anche se ha preso due legni e giocato meglio), è che la squadra di Allegri chiude la stagione senza aver vinto nessuno degli scontri diretti con le altre pretendenti al titolo. E che il suo trio delle meraviglie (Morata, Dybala, Vlahovic) in tre non fa un gol. E il più spento è sembrato proprio Vlahovic, ben marcato dai difensori dell’Inter