Inter, arriva lo scudetto numero 19. Tifosi in piazza, Confcommercio protesta. Critiche sui social al sindaco Sala

L’Inter è campione d’Italia con 4 giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato di calcio di Serie A. Dopo la vittoria di sabato 1° maggio a Crotone (0-2), il pareggio dell’Atalanta per 1-1 sul campo del Sassuolo consegna alla squadra di Antonio Conte lo scudetto numero 19 della sua storia.

I nerazzurri sono a 82 punti, 13 più dell'Atalanta e nessuna squadra può più raggiungerla.

Tra caroselli in auto e bandiere al vento, i fan nerazzurri si sono riversati in strada per celebrare il successo: cuore dei festeggiamenti Piazza Duomo a Milano.

Conte: uno dei miei successi più importanti

«Questo è di sicuro uno dei mie successi più importanti in carriera. Non era una scelta facile venire all'Inter dove comunque la squadra non era competitiva per vincere qualcosa di importante. Ho accettato la sfida con grande voglia e penso che con il lavoro siamo stati ripagati di tutti i grandi sacrifici che abbiamo fatto. Futuro? In questo momento è giusto goderci questo scudetto». Sono le prime parole del tecnico neoscudettato, Antonio Conte, intervenuto in diretta a 90° minuto, condotto su Rai2 da Enrico Varriale

Tweet Juve, congratulazioni per la vittoria

“Congratulazioni all'Inter per la vittoria del Campionato 2020/2021!”: questo il messaggio su Twitter da parte della Juventus, poco dopo la certezza del titolo nerazzurro. Termina così il dominio bianconero, dopo nove anni di scudetti consecutivi, cede il testimone ai nerazzurri. “La rivalità sul campo non deve Mai oscurare il Valore della Sportività: Complimenti a Conte, Marotta e a tutto il Team dell' Inter per lo scudetto. Amare la Juve significa anche rispettare gli avversari”. Cosi' in un tweet Lapo Elkann commenta il 19esimo scudetto conquistato dai neroazzurri