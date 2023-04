Inter, Investcorp ci crede: in arrivo consorzio e advisor

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il fondo del Bahrein Investcorp è al lavoro su un possibile ingresso azionario nell’Inter della famiglia Zhang e potrebbe nominare, nei prossimi giorni, un advisor finanziario. In base alle indiscrezioni, una banca d’affari estera potrebbe essere incaricata per fornire supporto di consulenza. Si tratterebbe di un altro passo concreto del gruppo finanziario del Golfo Persico, che da qualche mese, in particolare dal novembre scorso, ha mostrato interesse per il club nerazzurro.

Il club deal

Nelle ultime settimane...