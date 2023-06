Inter: l’imprenditore finlandese Zilliacus valuta offerta per il club

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus starebbe valutando un’offerta d’acquisto per l’Inter. Lo riporta la Reuters citando due fonti vicine al dossier. Nei mesi scorsi Zilliacus, un ex alto dirigente di Nokia che ha poi fondato un proprio gruppo di tlc, aveva manifestato il proprio interesse per l’acquisto del Manchester United salvo poi ritirarsi dalla corsa al club britannico.

La conquista della finale di Champions che l’Inter disputerà il 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City ha ora acceso i riflettori sul club milanese che, fuori dal campo, si avvale dei servizi di consulenza di Goldman Sachs e Raine. Quest’ultima lo scorso anno ha gestito la vendita del Chelsea.

Secondo la Reuters i due advisor fisseranno probabilmente una scadenza per un round finale di offerte per l’Inter nelle prossime quattro settimane. Una circostanza tuttavia per ora negata dall’attuale proprietà del club, Suning Holdings Group.