Inter, al lavoro con 3 fondi per prestito da 250 milioni

Si sgonfia, senza risultati, l’iniziativa di nascita della Super Lega europea, ma l’Inter, uno dei club scissionisti, si butta subito, oltre che sul campionato, anche sulle sue vicende finanziarie. Secondo indiscrezioni, in base a quanto risulta al Sole 24 Ore, il gruppo cinese Suning, assistito da Goldman Sachs Usa nella partita, avrebbe avviato un nuovo processo per cercare 250 milioni di euro di finanziamento. Sembra invece accantonata la strada, in due passaggi, che portava a cercare un prestito...