Inter Parfums apre un polo in Italia e punta a 1,25 miliardi

«Il mercato italiano è diventato cruciale: la filiale è la prima al mondo, insieme a quella statunitense, in termini di vendite e produzione. Inoltre, tanti brand arrivano proprio dall’Italia conquistando i consumatori di tutto il mondo. L’azienda crede molto nella loro forza puntando sul made in Italy e su un polo che sta portando risultati importanti». È soddisfatto Peter Gladel, country director di Inter Parfums Italia, filiale del gruppo Inter Parfums che sviluppa, produce e distribuisce profumi e cosmetici come licenziatario esclusivo a livello globale per marchi come Abercrombie&Fitch, Boucheron, Ferragamo, Guess, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Moncler, Montblanc e Van Cleef & Arpels, è proprietaria delle fragranze Lanvin e del brand Rochas e prevede di chiudere il 2023 con ricavi per 1,25 miliardi di dollari.

«Inter Parfums ha registrato nel 2023 il primo miglior trimestre di vendite della storia dell’azienda - racconta Gladel, con crescite del 26% in Europa e del 19% negli Stati Uniti. In particolare, sul mercato italiano, il trend è in costante aumento anche grazie ai nuovi brand che sono entrati a far parte della filiale e che hanno registrato aumenti di oltre il 50%».

Le criticità del mercato globale – dalla crisi della supply chain alle tensioni geopolitiche – rimangono, ma l’azienda guarda avanti. «Sia sul fronte materie prime sia per quanto riguarda le spedizioni, non possiamo negare che l’inizio dell’anno sia stato molto complicato – aggiunge Gladel –, ma intravediamo un miglioramento negli ultimi mesi. Abbiamo deciso di rispondere a queste criticità, l’anno scorso, creando un nuovo polo in Italia, mercato in cui la richiesta e le vendite sono sempre più crescenti, per migliorare non solo tempistiche, logistica e costi di produzione, ma anche per puntare sulla qualità del made in Italy che vogliamo sempre più preservare».

La presenza di Inter Parfums Italia, iniziata nel 2022 con Ferragamo, si è consolidata con l’arrivo, all’inizio di quest’anno, di Guess, Abercrombie&Fitch, Hollister e Dkny. «Siamo concentrati non solo nell’inserire nuovi brand, ma anche nel far crescere quelli esistenti, come Ferragamo, che ha realizzato un percorso di crescita coronato di grandi successi – continua il manager –. Ora le new entry ci posizioneranno ancora di più come un leader del mercato e, grazie ai nostri investimenti mirati, potranno a loro volta rafforzare la loro presenza. L’obiettivo infatti è diventare uno dei leader nel segmento delle fragranze: abbiamo scelto di concentrarci esclusivamente su questa fetta di mercato, escludendo la cosmesi e il make-up, per raddoppiare il fatturato e continuare questo ritmo di crescita esponenziale».

Italia, ma non solo. Gli aumenti delle vendite ottenuti nel primo trimestre hanno riguardato tutte le aree geografiche, Nord America, Europa occidentale e Asia-Pacifico. «Inoltre – conclude Gladel – la nostra attività di travel retail è aumentata in linea con la ripresa dei viaggi internazionali».