Inter, la partita più difficile è quella sul debito: ecco la carta di Zhang

Ma, nelle ultime settimane, alcuni eventi hanno portato un po’ di fiducia in più sull’esito dell’operazione. Sul fronte dei tassi di interesse, la maggioranza degli analisti indica che il picco è stato raggiunto e sono prevedibili tagli da parte delle banche centrali nel 2024. Inoltre la recente sentenza della Corte Ue sulla Superlega, anche se in modo al momento del tutto teorico, sta facendo lievitare le valutazioni dei maggiori club europei sulla base di introiti prospettici superiori agli attuali. Le squadre italiane, fra cui l’Inter, hanno annunciato di non voler partecipare al nuovo format: tuttavia si è creata la sensazione che la torta futura da dividere stia diventando maggiore.

Il caso del Milan

Ma in queste settimane non è soltanto l’Inter a essere sotto i riflettori. Tema di discussione, nel mondo finanziario, sono infatti le mosse dell’azionista del Milan, Gerry Cardinale di RedBird, per sondare partner che possano fornire risorse in cima alla catena proprietaria del club rossonero. In un recente viaggio in diversi Paesi nel Golfo Persico è stata presentata l’opportunità di un investimento a diversi fondi sovrani (da Pif a Investcorp).

Pur in una situazione molto differente da quella interista, l’obiettivo di Cardinale sarebbe quello di rimborsare in modo anticipato (rispetto alla scadenza prevista fra due anni) il vendor loan di Elliott di oltre 600 milioni di euro, che costa circa una cinquantina di milioni all’anno in interessi.

Loading...