Inter, perderla così fa male ma per l’Italia qualcosa si muove (vedi l’Under 20)

Beffa dolorosa. La notte dei rimpianti. Era meglio uscire con una goleada. Il giorno dopo la finale di Istanbul è tutto un fiorire di lamentazioni sul destino cinico e baro che, nella notte delle notti, si è accanito contro l’Inter impedendole se non di arrivare in cima al Paradiso almeno di giocarsi la Coppa nei supplementari. Un altro coro che va per la maggiore è quello sul City di Guardiola dipinto come un mostro a undici teste poi rivelatosi meno terribile di quello che i faziosi tabloid inglesi avevano dipinto. O che tutti i discorsi sulla differenza di valori tra City e Inter alla prova dei fatti si sono rilevati infondati.

«Gli ultimi 25 minuti sono stati incredibili, era già tutto scritto», ha commentato a botta calda un amareggiato Inzaghi al quale tutti danno un voto più alto che allo stesso Guardiola, giudicato come un vincente quasi bollito, favorito dai due miliardi di euro che lo sceicco Mansour ha investito nel City in questi anni. Però, però, però. Il primo però è che per essere perfetti, nel calcio, bisogna far gol. Non è un dettaglio trascurabile. Il calcio è fatto così: non è una scienza esatta, soprattutto in una partita secca come una finale di Champions. Se però non si fa breccia nella porta avversaria, tutti i discorsi su gabbie tattiche, moduli e possesso di palla vanno a farsi benedire.

Il Napoli, per esempio, ha stravinto lo scudetto grazie anche a una prima linea devastante. La stessa Inter, che fino a due mesi fa veniva sbertucciata perché perdente con le piccole, in questi 60 giorni ha avuto impennata impressionante grazie (anche) alle prodezze dei suoi bomber, cecchini infallibili davanti alla porta avversaria. Ecco, questa volta, a Istanbul, dispiace ma non è stato così. Inutile dire che Lautaro è stato generoso nel pressing. Lautaro è un implacabile finalizzatore, e soprattutto per questo va giudicato. Come Lukaku che, oltre a mangiarsi un gol, ha addirittura respinto col polpaccio un colpo di testa di Dimarco che avrebbe potuto finire in rete.

Inzaghi tradito dagli attaccanti

Quindi inutile recriminare: se non si segna, si va fuori. La Nazionale di Mancini non è andata ai Mondiali perché non riusciva più a segnare. Rigori sbagliati, occasioni sprecate, Ingorghi sotto rete. E giustamente sono piovute le critiche. Quindi giusto dire che l’Inter non si è fatta sovrastare dal City. Che Inzaghi è stato bravo a imbrigliare gli inglesi. Che Haaland lo si è visto in azione una volta sola. Ma il resto sono tutti discorsi inutili. Meglio guardare al futuro, rallegrarsi per i milioni imprevisti arrivati dalla Champions, capire dove si può migliorare. Guardiola, che non ha bisogno di avvocati difensori, non va giudicato per questa finale. Va invece valutato per tutto il suo percorso visto che il Manchester City non solo festeggia la sua prima Champions ma anche un sontuoso triplete stagionale che solo i cugini dello United avevano in precedenza realizzato in Inghilterra.

Le critiche a Guardiola

Dovunque sia stato (Barcellona, Bayern e City), Guardiola è sempre stato un modello godibile di gioco e di vittorie. Qualcuno dice: grazie, è facile con i soldi dello sceicco. E il Paris Saint Germain? Quante società, pur disponendo di cospicui investimenti, hanno fatto flop? Se poi vogliamo trovargli un difetto (non è impeccabile nelle finali) troviamolo. Ma probabilmente Guardiola è il primo a esserne consapevole. L’Inter invece deve essere contenta per quello che ha fatto. Su questo può ripartire, senza però farsi irretire dai rimpianti. La rabbia ci sta. Ma non deve diventare un alibi. Lo stesso discorso vale per le altre finaliste italiane (Roma e Fiorentina) che hanno perso sempre per degli episodi. Invece va considerato il grande salto che ha fatto il nostro calcio. Pur con mezzi molto limitati è andato avanti con onore e merito. Non parliamo del Napoli che in Europa, Milan a parte, è stato un modello virtuoso. L’impressione è che qualcosa si stia muovendo.