Inter pragmatica: ancora avanti tutta

Tornando alla partita col Parma, c'è poi il giallo dell'espulsione di Ibrahimovic avvenuta al 60' quando ormai i rossoneri avevano la partita in pugno. Al di là del fatto che non si è ancora capito cosa abbia effettivamente detto Ibra all'arbitro Maresca per farsi buttar fuori (lo si capirà solo dopo la decisione del giudice sportivo), va aggiunto che un campione della sua esperienza non avrebbe mai dovuto trovarsi in una situazione del genere. Dopo la sua uscita il Milan ha rischiato. Almeno un turno di squalifica non glielo toglie nessuno. Maresca sarà anche eccessivamente permaloso, però Ibra forse parla un po' troppo. A Sanremo può funzionare, sul campo si viene espulsi.

Dopo il Milan, a quota 62 c'è la Juventus. Che piano piano risale. Contro il Genoa trova la sua seconda vittoria consecutiva (3-1), ma dire che tutto sia andato bene, sarebbe pura propaganda. Dopo un ottimo primo tempo, i bianconeri nella ripresa sono ricaduti nei vecchi vizi rischiando di venir raggiunti dai rossoblu. È stato Mckennie, entrato al 70', a chiudere il match.«Ci siamo complicati la vita con le solite distrazioni» ha detto Pirlo commentando le strane oscillazioni della Juve. «Mi do un sei di stima» ha poi risposto il tecnico stilando un primo bilancio del suo operato in panchina. Insomma, non tutto gira come dovrebbe.

E qui le cose si complicano perchè, nel prossimo turno, la Juventus giocherà a Bergamo contro l'Atalanta in una specie di spareggio anticipato che promette scintille. Uno spareggio tra due squadre “diversamente distratte”. Anche la squadra di Gasperini, vittoriosa nel posticipo con la Fiorentina (2-3), ha accusato infatti amnesie poco spiegabili. Con i viola, in vantaggio per due a zero (doppietta di Zapata) l'Atalanta riesce prima a farsi raggiungere (due reti di Vlahovic) e poi vincere in extremis grazie a un rigore di Ilic. Un successo che le permette di stare in scia alla Juventus ma con qualche affanno di troppo.

Anche Il Napoli, che passa sulla Sampdoria a Genova (0-2), aggiunge un’altra casella alla sua striscia di sei successi consecutivi. Ai blucerchiati annullano un gol, ma la squadra di Gattuso vince con pieno merito confermando il suo buon periodo. Sono tornati i migliori e si vede. La Champions è nel mirino. E la prossima settimana ospita l'Inter in una sfida importante per tutti. Resta il rammarico per quanto il Napoli si è lasciato per strada. Ma come dicono da quelle parti: «Scurdammoce ‘o ppassato, simmo ‘e Napule, paisà».

Col vento in poppa anche le romane. La Lazio, a Verona, infila la quarta vittoria consecutiva con un colpo di testa di Milinkov al 92'. Tre punti presi in extremis ma che valgono oro. Idem per la Roma che dopo il brillante successo contro l'Ajax si ripete in campionato superando il Bologna con un contropiede dello spagnolo Borja Mayoral. Il Bologna ha sprecato molto, ed è stato punito. La Roma, priva di diversi titolari, non ha però rubato.