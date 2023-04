Inter, anche il proprietario del Leeds interessato al club. Derby con Investcorp

Attualmente il club inglese detiene una quota del 44%. L’accordo è subordinato alla permanenza del Leeds in Premier League, come minimo. La squadra è a soli due punti dalla zona retrocessione ed è stata battuta 5-1 in casa dal Crystal Palace lo scorso fine settimana.

Radrizzani, nato a Milano, è un imprenditore dei diritti sportivi che siede nel consiglio di amministrazione di DAZN Group Ltd., una piattaforma di streaming sostenuta dal miliardario Len Blavatnik. Radrizzani ha acquistato il Leeds nel 2017, quando la squadra militava nella seconda serie inglese. Tre anni dopo ha ottenuto la promozione.

L’Inter è uno dei club di maggior successo in Italia ed è stata l’ultima squadra italiana a vincere la Champions League, sollevando l’ambito trofeo nel 2010 sotto la guida di Josè Mourinho. Andrea Sartori, fondatore della società di consulenza sportiva Football Benchmark, ha valutato il club circa 1 miliardo di euro.

L’investitore cinese Steven Zhang ha contribuito a risollevare le sorti dell’Inter dopo aver acquistato una quota di maggioranza nel 2016; nel 2021 l’Inter ha vinto la Serie A italiana per la prima volta dopo 11 anni. Mentre le prestazioni sul campo sono migliorate, i parametri finanziari dell’Inter sono peggiorati. Come per altri club italiani, i debiti e le perdite sono aumentati durante la pandemia e Zhang ha dovuto prendere in considerazione opzioni alternative. Il club ha dovuto chiedere un finanziamento d’emergenza a Oaktree Capital Management, che ha emesso una linea di credito da 275 milioni di euro con scadenza maggio 2024.

