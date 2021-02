Inter, scende in campo il colosso Usa Fortress Allo studio con Suning forme ibride di finanziamento. Anche Mubadala della partita. Bc Partners va avanti comunque e presenterà un’offerta entro la settimana di Carlo Festa

(Ansa)

Allo studio con Suning forme ibride di finanziamento. Anche Mubadala della partita. Bc Partners va avanti comunque e presenterà un’offerta entro la settimana

1' di lettura

Suning cerca altre soluzioni, oltre all’opzione Bc Partners, per iniettare capitali nell’Inter. E, all’orizzonte, secondo quanto risulta al Sole 24 Ore si potrebbe concretizzare una opzione alternativa: quello dell’ingresso in campo del gigante americano degli investimenti Fortress. Magari affiancato ad un altro gruppo finanziario: secondo le indiscrezioni potrebbe essere il fondo sovrano Mubadala.

Negli ultimi tre giorni, dopo una serie di incontri video con altri potenziali investitori finanziari, la situazione è improvvisamente mutata: i cinesi di Suning potrebbero cercare una forma di finanziamento ibrida: in parte quindi strumenti finanziari di debito e in parte equity. Ovviamente tutto sembra all’inizio ed è difficile capire come si evolverà.

Loading...

Nel frattempo Bc Partners, dopo aver terminato la due diligence venerdì scorso, ha deciso di proseguire sulla strada dell’offerta vincolante che sarà presentata entro la fine della settimana. A pesare sulla durata della due diligence, secondo indiscrezioni, sarebbe stata la situazione finanziaria dell’Inter più complessa di quanto inizialmente pensato. Tutti i dettagli della trattativa sul Sole 24 Ore di domani.

----------

È arrivata Market mover, la nuova newsletter del Sole

Nasce Market mover, la newsletter dedicata alla finanza e al risparmio: ogni lunedì mattina aiuterà investitori grandi e piccoli, trader, risparmiatori, addetti ai lavori e appassionati di finanza a non perdersi nel mercato globale. E a scoprire i contenuti multimediali di Mercati+, il canale digitale de Il Sole 24 Ore dedicato a tutto ciò che ha un prezzo e un valore.La newsletter è gratuita, per iscriverti clicca QUI