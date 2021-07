Inter, Suning al lavoro per rifinanziare il bond. Si punta a 400 milioni

2' di lettura

Mentre dalla Cina arrivano le notizie dell’addio del presidente Zhang Jindong alla corazzata di famiglia, Suning.com - per avere perso il controllo del gruppo dopo avere venduto una quota del 16,96% a un consorzio guidato da fondi statali e che comprende grandi gruppi come Alibaba, Midea, Haier e Xiaomi per 1,36 miliardi di dollari - in Italia la famiglia di Nanchino, sotto la supervisione del presidente Steven Zhang, figlio dell’ex numero uno della controllante, sta provando a mettere in sicurezza...