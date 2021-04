Inter, Suning al rush finale con Bain Capital Credit

2' di lettura

È al rush finale il processo organizzato da Suning per trovare un finanziatore per l’Inter. Tutto si deciderà nel week end. Secondo indiscrezioni, in base a quanto risulta al Sole 24 Ore, in corsa resterebbero alcuni fondi americani specializzati in finanziamenti in situazioni distressed: in pole position sarebbe ormai il gruppo Bain Capital Credit che da diverse settimane ha in corso discussioni.

I big in corsa

In corsa sarebbero altri gruppi finanziari Usa anche se con chance minori, almeno al momento: Fortress...