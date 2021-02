Inter, Zhang vende fino al 25% di Suning e rischia di perdere il controllo I potenziali compratori, secondo quanto indicato, sarebbero gruppi infrastrutturali, probabilmente statali. Ormai da oltre un mese il private equity Bc Partners sta trattando l'acquisto della maggioranza del club nerazzurro di Carlo Festa

I potenziali compratori, secondo quanto indicato, sarebbero gruppi infrastrutturali, probabilmente statali. Ormai da oltre un mese il private equity Bc Partners sta trattando l'acquisto della maggioranza del club nerazzurro

1' di lettura

La famiglia Zhang è pronta ad aprire la compagine a nuovi soci nella corazzata del gruppo, cioeè Suning.com. La mossa è giustificata dalla ricerca di liquidità per il gruppo, proprietario anche dell'Inter, vista la situazione di pressione finanziaria dell'azienda. Dalla Cina, giunge infatti un'altra clamorosa novità: dopo aver messo in vendita lo Jiangsu, Zhang Jindong è disposto a vendere il 20-25% delle quote di Suning.com, una cessione che porterebbe nelle sue tasche circa 2 miliardi di euro. ...