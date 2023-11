Apple, Microsoft e Amazon al top del ranking dei marchi globali. Trend positivo per Ferrari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo studio Best Global Brands 2023 di Interbrand conferma il podio del 2022, con Apple, Microsoft e Amazon e il valore complessivo dei cento marchi presi in considerazione, valutati e poi classificati dalla società di analisi è cresciuto del 5,7%, arrivando a 3,3 trillioni di dollari.

«Una crescita superiore a quella della maggior parte dei Pil dei Paesi occidentali e un valore complessivo più alto del Pil di molti Paesi – sottolinea Lidi Grimaldi, ceo di Interbrand Italia –, ma va sottolineato che nel 2022 la crescita era stata quasi tre volte quella di quest’anno, del 16% rispetto al 2021. Aldilà della media si può quindi dire che molti dei principali brand globali della top 100 sono in stagnazione o comunque in rallentamento». L’Italia è rappresentata, come negli anni scorsi, da marchi dell’alta gamma: Ferrari, Gucci e Prada .

La metodologia di Interbrand

Il valore dei marchi – che viene poi espresso in milioni o miliardi di dollari – è calcolato da Interbrand secondo una metodologia perfezionata in oltre 30 anni di lavoro: alla società spetta il primato della progettazione e realizzazione della prima valutazione del brand al mondo, fatta nel 1988. La metodologia di Brand Valuation di Interbrand prende in considerazione la performance finanziaria dei prodotti o servizi contraddistinti dal brand, ma anche la forza competitiva e la capacità di creare fidelizzazione e di sostenere domanda e margini nel lungo periodo.

I valori in miliardi della top ten

Il valore calcolato da Interbrand per Apple è di 502,680 miliardi di dollari (+4%); seguono Microsoft (316,659 miliardi di dollari, +14%) e Amazon (276,929 miliardi di dollari, +1%). Google resta in quarta posizione con un valore del brand di 260,260 miliardi di dollari e una crescita del 3%. Ci sono poi Samsung con un incremento del 4% che porta il valore del brand a 91,407 miliardi di dollari, Toyota (64,504 miliardi di dollari, +8%), Mercedes-Benz che con un aumento del 9% sale a 61,414 miliardi di dollari e supera Coca-Cola (ottava, con 58,046 miliardi di dollari, +1%). Nike sale di una posizione grazie a un +7% e un valore del brand di 53,773 miliardi di dollari. Chiude la top ten Bmw, che scala 3 posizioni arrivando al decimo posto con un valore del brand di 51,157 miliardi di dollari e una crescita del 10%.

La presenza italiana in classifica

I brand italiani Gucci, Ferrari e Prada continuano a rappresentare l’Italia. Gucci resta il primo brand di matrice italiana in classifica, in 34esima posizione con un valore di 19,969 miliardi di dollari, lievemente in calo (-2%) rispetto allo scorso anno. Ferrari continua il suo trend positivo con un incremento del valore del 16% salendo a 10,830 miliardi di dollari ed essendo in settantesima posizione. Per il terzo anno consecutivo Prada registra una percentuale di crescita a due cifre: con un +12% porta il valore del brand a 7,321 miliardi di dollari e conquista l’86esima posizione (tre in più rispetto all’anno scorso).