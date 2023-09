Intercettazioni, scontro nella maggioranza sugli emendamenti. Forza Italia: «Non li ritiriamo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

È scontro nella maggioranza sugli emendamenti che riguardano le intercettazioni presentati al decreto Omnibus che contiene anche norme sulla giustizia. Il Capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia della Camera, Tommaso Calderone, ha depositato un pacchetto di proposte di modifica al provvedimento che prevede, tra l’altro, anche l’esclusione dell’uso dei Trojan per i reati minori, ma Fratelli d’Italia non condivide. Entro giovedì 21 settembre il Governo dovrebbe dare il parere, ma secondo quanto si è appreso, sarebbe in corso una sorta di moral suasion sui forzisti per convincerli a ritirarli. Sul punto però Calderone è stato risoluto e ha spiegato: «La linea di FI è quella e noi non li ritiriamo».

Intercettazioni: a Dl in Commissione presentati 209 emendamenti

Al decreto Omnibus che contiene anche le norme sulla giustizia sono stati presentati in Commissione alla Camera 209 emendamenti. Di questi, ha confermato il presidente della Commissione Giustizia Ciro Maschio (FdI), oggi ne sono stati dichiarati inammissibili circa 80. Così, quelli che potrebbero essere sottoposti al voto sarebbero più o meno 129, senza contare quelli che potrebbero venire depositati all’ultimo momento da Governo e relatori. Dalle 18 alle 20, stasera, il Governo dovrebbe dare i suoi pareri e si potrebbe cominciare a votare. Ma, tra le proposte di modifica all’esame, ci sono, appunto, quelle presentate da FI sulle intercettazioni che non risulterebbero troppo gradite a Fratelli d’Italia. In attesa che la maggioranza trovi una soluzione al braccio di ferro che si è creato sul fronte degli “ascolti”, il voto potrebbe slittare anche a giovedì mattina.

Costa, la maggioranza è in frantumi sulle intercettazioni

«Sul decreto intercettazioni la maggioranza è in frantumi e il Governo non sa che pesci pigliare e rinvia i pareri sugli emendamenti. Da un lato Forza Italia, stufa di piegare il capo di fronte a norme forcaiole, presenta proposte di buonsenso (che noi siamo pronti a votare, visto che sono in linea con le nostre), dall’altra Lega e Fdi che si schierano a difesa del Trojan indiscriminato e delle intercettazioni “a strascico”. Il Ministro Nordio faccia sentire la sua voce garantista e sblocchi la partita, mettendo da parte le resistenze della parte giustizialista della maggioranza». È quanto afferma in una nota il deputato di Azione Enrico Costa.

Commissione Senato approva Relazione su intercettazioni

Intanto la Commissione Giustizia del Senato ha approvato la relazione presentata dalla presidente Giulia Bongiorno e dai relatori Pierantonio Zanettin (FI) e Giovanni Berrino (FdI) a conclusione dell’indagine conoscitiva sulle intercettazioni. Pd, M5S e Avs, con Ilaria Cucchi, hanno votato contro, mentre si è schierato con la maggioranza il senatore di IV, Ivan Scalfarotto. A dividere sul testo è l’integrazione voluta da Zanettin con la quale si chiede «un supplemento di riflessione su modalità e condizioni di utilizzo del Trojan per reati di minore gravità».