Intercos archivia il 2021 in crescita. Il focus adesso è l’espansione in Usa e Asia

Ricavi in crescita dell’11,1% a 673,7 milioni di euro ed Ebitda a 101,1 milioni in aumento del 16,3% nel 2021 per Intercos che, grazie all’ulteriore implementazione del piano di sostenibilità, ha anche visto migliorare ulteriormente il rating ricevuto lo scorso anno da EcoVadis, la società di rating di sostenibilità, tra le più riconosciute nel settore beauty, che ha valutato il gruppo con la medaglia Platinum, posizionandolo nell’1% delle migliori aziende del settore a livello mondiale in termini di performance di sostenibilità.

L’aumento dei ricavi ha caratterizzato tutte le aree geografiche in cui il gruppo opera, con un forte aumento delle vendite relative allo skincare e al make-up.



Il make-up ha riportato ricavi per 417,5 milioni in crescita del +12,5% sul 2020. Ancorché le restrizioni legate alla pandemia abbiano ancora colpito duramente il 2021, l’incremento ha beneficiato dell'ottimo recupero delle vendite di rossetti e polveri, e delle ottime performance registrate in America e Asia.

Lo skincare ha terminato l'anno con 128,9 milioni (+26,9%). Le ottime performance sono conseguenza del focus strategico che il gruppo ha riposto in questo segmento di mercato grazie anche all'acquisizione della JV in Korea avvenuta nel 2020. L’hair & body, con 127,3 milioni è sceso invece del 4,9% sul 2020, ma in aumento dell’8,1% escludendo le vendite eccezionali del 2020 legate agli hand sanitizer venduti a causa dell’avvento della pandemia. Queste ultime nel 2021 sono calate di 15,6 milioni.

Per quanto concerne le vendite per area commerciale, l’Emea ha registrato ricavi per 327 milioni, sostanzialmente allineati a quelli riportati nel 2020. Dopo una prima parte dell'anno che ha risentito della contrazione degli ordini a causa delle numerose restrizioni dovute al Covid che hanno caratterizzato in modo particolare l'Europa, il secondo semestre dell'anno ha beneficiato di un recupero di performance grazie alla ripresa dell'ingresso ordini.