Intercos debole, il titolo si avvicina al prezzo di vendita della quota soci

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il titolo di Intercos si allinea al prezzo di collocamento del 5,7% del capitale a 13,25 euro da parte di alcuni soci e viene subito colpito dalle vendite a Piazza Affari. Le azioni, tra le peggiori di tutto il listino milanese, cedono terreno e sono scambiate un soffio sopra il valore spuntato in fase di collocamento.

Nel dettaglio, Cp7 Beauty LuxCo (società controllata da L Catterton) e The Innovation Trust, che fa riferimento da Ontario Teachers' Pension Plan Board, hanno infatti completato la procedura di accelerated bookbuilding, cedendo a investitori istituzionali in aggregato circa 5,5 milioni di azioni ordinarie (pari al l 5,7% del capitale). Il corrispettivo è stato di circa 73 milioni. Conclusa l’offerta, i due soci saranno rispettivamente titolari di una partecipazione pari al 13,3% e al 10% di Intercos. E, come accade spesso in questi casi, il mercato si è rapidamente allineato al prezzo di vendita dei due pacchetti.