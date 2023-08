Intercos, due anni in Borsa: ora focus sulle acquisizioni e un flottante più forte

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Con una crescita a velocità superiore rispetto a quella del mercato, il bicchiere di Intercos, a quasi due anni dal debutto in Borsa, è per metà pieno. Ma ora, dopo avere confermato anche nella prima parte dell’anno la capacità di sovraperformare il mercato, per la società di cosmesi è arrivato il momento di accelerare lungo il sentiero che, nel novembre di due anni fa, in piena fase di riflusso post Covid, l’ha condotta alla quotazione.

Tra le priorità ci sono il rafforzamento del flottante e un ...