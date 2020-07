Intercos Group acquisisce l’intero capitale sociale di Shinsegae Intercos Korea

«Siamo orgogliosi di questa partnership di successo, che ci ha permesso di cogliere nuove opportunità nel mercato coreano. Oggi inizia una nuova fase per noi in Corea, dove Intercos, come player indipendente, sarà in grado di sfruttare appieno le importanti sinergie con il resto del gruppo e di investire ulteriormente in questo mercato, hub strategico per l’Asia - commenta Dario Ferrari, presidente e fondatore di Intercos Group -. Siamo molto contenti di proseguire nella collaborazione con un prestigioso player come Shinsegae, e crediamo che questa scelta permetterà a entrambe le società di focalizzarsi nei rispettivi core business per cogliere tutte le possibilità di mercato».

Gilhan Lee, ceo di Shinsegae International Inc aggiunge: «La partnership con Intercos è stata un’opportunità significativa per intensificare il nostro business della cosmetica. In futuro Shinsegae ha intenzione di concentrarsi sull'ulteriore sviluppo dei propri marchi e di investire in nuovi brand».