Intercos produrrà i cosmetici firmati Dolce & Gabbana

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Intercos e Dolce&Gabbana hanno perfezionato l’accordo commerciale per lo sviluppo e la produzione di fragranze e altri prodotti corpo e capelli che affiancheranno la

collaborazione attiva da anni tra il brand di moda - che dopo trent’anni, il 31 dicembre scorso, ha deciso di portare al suo interno il business della bellezza chiudendo l’accordo di licenza con Shisiedo e creando la la società Dolce&Gabbana Beauty che assume il controllo diretto della produzione, distribuzione e vendita - e l’azienda cosmetica di Agrate Brianza che ha chiuso il 2021 con ricavi per 673,7 milioni di euro, in crescita dell’11,1%, ed Ebitda a 101,1 milioni (+16,3%).

Il contratto prevede una durata quinquennale fino al 31 dicembre 2027 e comporterà un volume di affari aggiuntivo per Intercos a partire principalmente dal 2023.

Loading...

«È con estrema soddisfazione che annunciamo questa nuova partnership, tutta italiana, tra il nostro gruppo e Dolce&Gabbana Beauty - commenta l’amministratore delegato di Intercos Renato Semerari -. L'accordo ci consentirà di accelerare ulteriormente lo sviluppo della business unit più giovane di Intercos, quella dell'hair & body, nata nel 2017 con l'acquisizione di Cosmint. Ci aspettiamo che Dolce&Gabbana Beauty diventi un attore importante nel nostro mercato e uno dei nostri principali clienti. Essere partner di lungo periodo di grandi marchi del lusso è uno dei principali caratteri distintivi di Intercos e riteniamo che questo nuovo accordo con Dolce&Gabbana testimoni ancora una volta l'alta qualità e l'innovazione dei prodotti che promuoviamo nel mercato del beauty internazionale».