Interdittive, spazi più ampi per il controllo giudiziario

La Cassazione offre alle imprese colpite da interdittiva antimafia altri spazi per fare ricorso al controllo giudiziario volontario previsto dall’articolo 34-bis, comma 6, del Dlgs 159/2011 (Codice antimafia). Anche se l’informazione prefettizia è stata confermata dai giudici amministrativi, l’impresa può richiederne l’aggiornamento e, in caso di provvedimento non favorevole, può fare istanza al tribunale (sezione misure di prevenzione) per essere sottoposta a controllo giudiziario.

Lo hanno stabilito i giudici di legittimità con una sentenza 42646 del 10 novembre scorso, cassando una decisione che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di controllo giudiziario proposta da un imprenditore raggiunto da interdittiva confermata da due gradi di giudizio amministrativo e poi ancora ribadita dalla prefettura in sede di aggiornamento.

Il controllo giudiziario

Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva, in base all’articolo 84, comma 4, del Dlgs 159/2011 possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l’applicazione del controllo giudiziario che vale a sospendere gli effetti del provvedimento prefettizio e che comporta – per un tempo non inferiore ad un anno e non superiore a tre – l’assolvimento di un programma di bonifica e le costanti verifiche da parte di un amministratore giudiziario che riferisce ogni due mesi al giudice delegato.

L’interdittiva preclude all’impresa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione e di ottenere il rilascio di autorizzazioni e concessioni, nonché di erogazioni; pertanto il controllo giudiziario, pur imponendo limitazioni e prescrizioni, rimuove questo ostacolo che potrebbe esserle letale.

Espressa condizione di legge per richiedere la misura è però che sia stata prima proposta impugnazione contro il provvedimento del prefetto al giudice amministrativo e che il termine non sia scaduto (Cassazione, sentenza 16105/2019).