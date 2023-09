Interessi BTp al top dal 2012, lo spread tocca quota 200: bufera sui bond

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Brusca impennata per i rendimenti dei BTp a 5 e 10 anni assegnati ieri in asta dal Tesoro che, sul mercato primario, tornano a toccare livelli che non si vedevano dal 2012. Nel dettaglio, il Tesoro ha raccolto 5 miliardi dal titolo a 5 anni, a fronte di una domanda di 6,8 miliardi, fissando un tasso del 4,41%, 62 punti base più in alto rispetto alla precedente analoga emissione. Sulla scadenza a 10 anni raccolti 3 miliardi (a fronte di una domanda per 4,26 miliardi) a un tasso pari al 4,93% (68 punti...