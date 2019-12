Interior designer e psicologi per progettare a misura di bambino di Maria Chiara Voci

Per il Familyhotel Hotel Ulrichshof in Germania deciusiva la consulenza dello psicologo

Attraverso un'analisi olistica, il gruppo di architetti, designer, psicologi, fashion designer e product designer coordinati dallo studio di architettura noa* (network of architecture) ha trasformato un antico maso e albergo esistente nella Foresta Bavarese della Germania in una moderna struttura ricettiva per famiglie ispirata al mondo delle fiabe. L'hotel familiare si chiama Ulrichshof e trasforma la fattoria in uno spazio di esperienza per bambini e genitori. Le facciate di vetro nella lobby e nel corridoio che collega vecchio e nuovo lasciano dissolvere il volume dell'edificio e portano la foresta al primo piano. L'essenza della foresta Bavarese forma la base del concetto creativo per gli interni. Allo stesso momento è anche la base per la messinscena magica delle fiabe e saghe. Determinante il ruolo di Diana Gallmeier, psicoanalista di Monaco, nell'adeguare l'ambiente alle aspettative dei più piccoli ospiti.