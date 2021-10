Intermonte pronta al debutto a Piazza Affari

5' di lettura

Intermonte, investment bank indipendente con alle spalle 26 anni di storia, è pronta ad arrivare sull’Aim. Con la comunicazione di pre-ammissione è stato indicata la forchetta di prezzo delle azioni ( da 2,60 e un 2,90 euro per azione) che porta la capitalizzazione complessiva al netto delle azioni proprie tra 83,6 e 93,2 milioni mentre va da 94,1 a 105 milioni incluse le azioni proprie. Il collocamento avrà per oggetto un massimo di 13.750.000 azioni pari al 42% delle azioni in circolazione, pari...