Intermonte sbarca a Piazza Affari. Varrà fino a 105 milioni

Intermonte accende i motori per Piazza Affari: il gruppo ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale per lo sbarco su Aim. Il bookbuilding partirà il 6 ottobre per un collocamento rivolto agli investitori istituzionali. Le azioni poste in vendita, incluse quelle oggetto di greenshoe, sono complessivamente pari al 42,8% di quelle in circolazione, al netto delle azioni proprie detenute, o al 38% dell’intero capitale sociale. Il range di prezzo indicativo è stato fissato...