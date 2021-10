Intermonte vola nel giorno del debutto su Aim

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Intermonte Partners Sim vola a Piazza Affari nel giorno del suo debutto sul mercato Aim. L'investment bank indipendente rappresenta la ventiquattresima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 155 il numero delle società attualmente quotate su Aim Italia. In fase di collocamento Intermonte Partners Sim ha raccolto 36,6 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell’over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 38,5 milioni. Il flottante al momento dell’ammissione è del 37%. Con l'attuale rialzo la capitalizzazione ha superato i 113 milioni, rispetto al valore di 101 milioni calcolato con il prezzo di collocamento delle azioni.

L'ad, Guglielmo Manetti, in occasione della quotazione ha detto: «In questi 26 anni di attività sul mercato italiano abbiamo accompagnato tante società a muovere i primi passi verso la quotazione. Sentire suonare oggi la campanella per il nostro approdo sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana è fonte di grande emozione e soddisfazione. Intendiamo cogliere appieno tutte le opportunità che questa quotazione ci offre per crescere ulteriormente sul mercato, valorizzare e ampliare il nostro modello di partnership e attrarre nuovi talenti». Il manager ha sottolineato che l'operazione di quotazione permetterà alla società di aprirsi a nuove opportunità di diversificazione del business anche per linee esterne. «L'approdo all'Aim accelererà il nostro sviluppo: si tratta di un'evoluzione importante, che fa leva sulla nostra indipendenza e posizionamento strategico a supporto delle PMI italiane. Per Intermonte Partners si apre una nuova, entusiasmante fase di crescita».