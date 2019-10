International swimming league, la «Champions» del nuoto con un budget da 20 milioni La International swimming league prevede la partecipazione di 8 squadre: 4 europee e 4 statunitensi che si sfideranno in 7 tappe. Il montepremi sarà di 5,2 milioni di dollari, l'ingaggio medio dei nuotatori sfiorerà i 100mila dollari. Federica Pellegrini la capitana della squadra Aqua Centurions di Marcello Frisone

Ai nastri di partenza l’ International swimming league (Isl), la gara di nuoto a squadre fortemente voluta dal magnate ucraino Konstantin Grigorishin . Un po’ sulla falsariga della Coppa del mondo organizzata dalla Federazione internazionale del nuoto (Fina) e della neonata Champions Swim Series , l'idea dell’Isl è quella di portare in giro le stelle mondiali della piscina durante l'autunno e farle gareggiare in una competizione a squadre. Il senso è quello di dare visibilità al nuoto in un periodo senza grandi competizioni e far sì che gli atleti possano guadagnare di più.

Il calendario della competizione

La International swimming league prevede 7 tappe:

• 5-6 ottobre: Indianapolis (Usa)

• 12-13 ottobre: Napoli – Piscina Scandone

• 19-20 ottobre. Lewisville (Usa)

• 26-27 ottobre: Budapest (Ungheria)

• 16-17 novembre: Maryland (Usa)

• 23-24 novembre: Londra (Regno Unito)

• 20-21 dicembre: Las Vegas (Usa)



Come funziona l’Isl

La Isl prevede la partecipazione di 8 squadre: 4 dell'Europa e 4 degli Stati Uniti che si sfideranno in ogni singolo appuntamento. Gli atleti avranno come obiettivo quello di ottenere punti per la propria squadra composta da 12 uomini e 12 donne. Le competizioni saranno in vasca corta con le specialità dei:

- 50 metri, 100, 200 di tutti gli stili (stile, dorso, rana e farfalla);