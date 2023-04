Internazionali Bnl d’Italia, un evento da 400 milioni di impatto economico

Il title sponsor

BNL BNP Paribas ha infatti rinnovato la partnership con la Federazione Italiana Tennis e Padel per gli Internazionali d’Italia, con un accordo fino al 2028.Il nuovo accordo tra la Banca e la Federazione si arricchisce della Title Sponsorship dei “BNL Italy Major Premier Padel”, uno dei quattro maggiori tornei professionali internazionali, che si svolgerà sempre all'interno del Foro Italico (10 al 16 luglio) e, per la prima volta, in formula “combined”.

«La nostra partnership si avvicina al 18° anno - ha spieayo, Elena Goitini, Amministratore Delegato BNL e Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia - l'età adulta. Non un traguardo ma un ulteriore inizio nell’accompagnare il successo di questo Torneo, diventato punto di riferimento del tennis internazionale e appuntamento fisso per appassionati e addetti ai lavori. Come BNL è banca nazionale e parte di un Gruppo globale come BNP Paribas, così gli “IBI” sono legati alla Capitale con lo sguardo rivolto all’Italia e al Mondo, grazie ai tanti campioni internazionali attesi nello splendido scenario del Foro Italico».







