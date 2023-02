Internazionalizzazione e made in Italy sono il futuro del calcio italiano

Cosa può fare oggi il calcio italiano per recuperare competitività?

Da un punto di vista economico l’unica risposta è nell’internazionalizzazione del calcio italiano, come stanno facendo la Premier e LaLiga, anche in virtù delle politiche Fifa rivolte all’espansione del calcio nella cosiddetta Mena Region (Medio Oriente e Nord Africa). Sul principio sono quasi tutti d’accordo, ma le alternative di azioni sono diverse.

Gestire un club non è come gestire una Lega, sono modelli di business completamente diversi. Da sempre però le principali decisioni della Serie A sono prese dai proprietari e dai dirigenti dei club, come in molte altre leghe europee. I nuovi vertici della Serie A, arrivati nel 2019, hanno dato un impulso diverso alla Lega puntando sulla tecnologia e sulle piattaforme Over-the-top (Ott) per tenere il mercato nazionale pressoché invariato, circa un miliardo di euro con Dazn e Sky, e per iniziare un percorso di rinnovamento alla ricerca di nuovi ricavi. Ben vengano gli investitori stranieri, ma occorre lavorare per far sì che il nostro prodotto sia vendibile all’estero e che curiosi e appassionati siano felici di associarsi ai nostri brand, club e calciatori. Occorrono poche idee, ma chiare.

Esiste un’evidente necessità di scindere la parte sportiva (regolamenti, calendario, etc.), dalla parte media e commerciale (diritti, partnership, etc.) dove è necessaria una Lega autonoma di operare soprattutto in ambito internazionale. Sono le Leghe che devono esportare l’intero prodotto, non i singoli club. L’Nba è il modello da seguire, ha creato grandi accordi commerciali in Asia e in Africa, e adesso sta entrando anche in Medio Oriente.

Il mondo sta evolvendo velocemente. Non è così scontato che la Premier possa continuare questa crescita al rialzo. Per le nuove generazioni è necessario offrire contenuti valoriali e sostenibili, con le migliori esperienze di shopping online e di persona, un modello centrato sui tifosi e non solo sui calciatori.