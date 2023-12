Internet, in arrivo il bonus famiglie: 100 euro per la banda ultralarga

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

A molti sembrerà una chimera, dopo la sequenza di annunci senza esito arrivati da quasi due anni a questa parte. Ma stavolta - nella forma di 100 euro a famiglia - gli incentivi per l’attivazione di connessioni internet a banda ultralarga dovrebbero davvero aver superato la (lunghissima) negoziazione tecnica con gli uffici della Commissione europea e potrebbero concretizzarsi nel 2024.

La consultazione di Infratel

I dettagli sono contenuti in una consultazione pubblica aperta da Infratel, la società in house del ministero delle Imprese e del made in Italy che dovrà gestire operativamente la misura. Infratel chiede agli operatori di esprimere, entro l’11 gennaio 2024, un parere sullo schema ideato dopo l’interlocuzione con la Commissione europea.

Loading...

I costi coperti

Il piano prevede l’erogazione di un voucher pari a 100 euro sotto forma di sconto sul prezzo di attivazione, se presente, e sull’importo del canone, compresa la fornitura del modem. Si tratta di una revisione rispetto a quanto era stato prospettato prima dell’interlocuzione con la Commissione europea: 100 euro anziché 300, per coprire teoricamente più famiglie a valere su una dote complessiva che dovrebbe restare di 400 milioni (la consultazione Infratel non lo specifica, ma si tratta di risorse già stanziate).

La velocità di collegamento

Lo sconto coprirà 24 mesi e dovrà essere utilizzato per l’attivazione o un passaggio a un abbonamento ad almeno 300 megabit/secondo in download. Potranno richiederlo le famiglie che non dispongono di alcun servizio di connettività o che ne hanno una con velocità di download inferiore a 300 megabit/secondo. La consultazione di Infratel non fa riferimento a un limite Isee per le famiglie beneficiarie.

Passaggio ad altri operatori

Il voucher sarà portabile in qualsiasi momento ed il suo valore potrà essere trasferito in caso di cambio di abbonamento per evitare quello che in gergo tecnico si definisce lock-in sui contratti, cioè l’ingabbiamento di un cliente sempre presso lo stesso fornitore. Per quanto riguarda però le nuove attivazioni ci sarà una limitazione: solo le famiglie che non hanno avuto una connessione negli ultimi 6 mesi potranno accedere al voucher.