Internet e telefonia: si risparmia con le offerte fisso-mobile? Una guida e qualche consiglio

Se l'inflazione ci fa paura, com'è giusto che sia, in particolare per quanto riguarda i consumi energetici a causa della guerra, potremmo cominciare a tagliare la bolletta telefonica. Uno dei modi possibili è accorpare i servizi fissi (internet fibra ed eventuale telefono) e cellulare sotto lo stesso operatore. In base alla nuova indagine dell'Osservatorio SOStariffe.it, le offerte combinate fisso più mobile fanno risparmiare in media cinque euro al mese rispetto ai due pacchetti presi separatamente. Il risparmio raddoppia il primo anno se consideriamo anche il taglio ottenuto sui costi di attivazione.

Da decenni gli operatori danno vantaggi economici a chi prende tutti servizi da loro. La buona notizia è che nonostante il calo di prezzi generalizzato degli ultimi anni c'è ancora questo vantaggio. Non solo, è pure ancora sostanziale, pari al 13 per cento sulla bolletta secondo Sostariffe. Oltre allo sconto, le offerte congiunte consentono di avere tariffe mobile molto vantaggiose con tanti Giga extra (che spesso diventano illimitati) per la propria SIM.

Il dettaglio degli sconti fisso più mobile

In base all’indagine, condotta tramite i dati del comparatore offerte Internet casa, approfittando di un pacchetto che combina i due servizi, internet da rete fissa e mobile, si spendono in media ogni mese circa 33,26 euro. Ben 5 euro in meno rispetto alla spesa che si sosterrebbe volendo sottoscrivere le due tariffe separatamente. Un’offerta internet da rete fissa ha un costo medio mensile che si aggira sui 25,29 euro. Per navigare da cellulare, in media, si spendono ogni mese circa 12,97 euro. Volendo dunque attivare le due offerte separatamente si dovrebbe affrontare un costo mensile molto più elevato, pari a 38,26 euro in media. Lo studio stima dunque un risparmio annuale di circa 60 euro. Le offerte congiunte che uniscono fisso e mobile mettono a disposizione, in genere, una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit ed una SIM con minuti illimitati, 1.400 SMS e 1.092 GB. Da notare che, in molti casi, i Giga inclusi sono illimitati. Come detto, un altro vantaggio di questo tipo di offerte congiunte è il costo di attivazione decisamente ridotto. La spesa iniziale da sostenere è pari, in media, a 16,66 euro. Una cifra conveniente se si considera che il costo di attivazione delle offerte con solo Internet da rete fissa può superare i 40 euro e a questi bisogna aggiungere anche il costo di attivazione di un'offerta mobile.

E se si disdice?

Possiamo togliere anche solo una delle due offerte, se ne troviamo una molto scontata. Il costo di disdetta della connessione da rete fissa è circa 24 euro, ora (molto ridotto che in passato). Inoltre, se l’offerta congiunta prevedeva GB aggiuntivi sui dispositivi mobili perderemo questo benefit. Se invece togliamo la parte mobile, perderemo gli sconti sull'offerta fissa.Esempi di offerteQualche esempio. Tim Unica a 29,90 euro al mese, fibra fino a 1 Gigabit, e GB illimitate su fino a sei sim (che devono avere un'offerta a parte).Wind Fibra + Mobile, fino a 1 Gibait, sim con minuti e GB illimitati, 22,99 euro al meseFastweb Casa Light più Mobile (ce ne sono altre due combinate, più costose) a 25,95 più 7,95 euro al mse, fibra e sim con 150 GB e chiamate illimitate.Vodafone Family Plan, 34,90 euro al mese per fibra fino a 2,5 Gigabit, una sim 5G con tutto illimitato.

E se vogliamo risparmiare di più? Altri consigli

Possiamo risparmiare molto di solito se sostituiamo una vecchia offerta (di qualche anno) con una nuova, con un altro operatore. Più è vecchia l'offerta più c'è risparmio. Ci sono eccezioni, che si applicano però perlopiù a vecchie offerte cellulari molto convenienti (ma spesso limitate in alcuni aspetti).Di solito gli operatori diversi da Tim e Vodafone fanno risparmiare di più (ma non è una regola assoluta, possiamo cogliere buone promozioni), anche se tendono ad avere una rete meno veloce.Sul mobile si possono trovare promozioni speciali rivolte a chi viene da un virtuale o da Iliad. Per trovarle facciamo una ricerca con le parole “operatore attack” e il nome del nostro operatore. Se non ci interessano le telefonate fisse, passiamo a un'offerta che non le includa (o le abbia a consumo). Idem per gli sms. Alcuni consigliano anche di risparmiare togliendo la linea fissa e quindi navigando solo su rete mobile, ma è una scelta che rende meno ricca e completa la nostra esperienza su internet. Le offerte mobili con GB illimitati potrebbero essere una soluzione di compromesso, ma se internet a casa è importante per la nostra vita o lavoro è meglio una buona fibra ottica.