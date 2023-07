Internet di qualità anche in vacanza? Ecco le offerte e i consigli sui modem Wi-Fi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Internet di alta qualità anche in vacanza? Sì, perché no: dopo un tuffo al mare, un giro tra monumenti o una escursione in montagna la voglia della grande rete può tornare impellente. E non tutto si può fare con la nostra offerta che già ci accompagna tutto il resto dell'anno. Né con il Wi-Fi dell'hotel o casa vacanze, spesso lento.

Ecco perché può essere una buona idea partire preparati, non solo con la crema solare ma anche sul fronte internet. Per condividere foto e video (delle vacanze) con amici e familiari; vedere una serie tv la sera o persino giocare online. O addirittura prendersi una pausa dal riposo per lavorare (se non se ne può proprio fare a meno).

Il primo controllo da fare è la quantità di GB disponibili sulla nostra offerta mobile, che potremmo usare sul cellulare o su un computer o tablet collegato in tethering via Wi-Fi. Forse i GB inclusi ci bastano quando siamo tutti casa e ufficio (tanto c'è il Wi-Fi), ma in vacanza il discorso cambia. Se viaggiamo in Europa ricordiamo che i GB gratuiti sono ridotti, in proporzione rispetto a quelli di norma inclusi nell'offerta.

Una prima possibilità è quindi cambiare offerta e magari pure operatore; può essere l'occasione giusta per passare a condizioni migliori delle attuali. Per i viaggi all'estero ci sono offerte e (fuori dall'Europa) opzioni specifiche.

Se abbiamo uno smartphone 5G, può essere il momento di valutare un operatore e un'offerta che ci permetta di navigare con questa connessione. La copertura 5G fuori dalle grandi città è deludente, ancora, ma potremmo essere fortunati. Verifichiamola sul sito dell'operatore.