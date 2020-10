Interni Ford Explorer 2020

Fra le novità introdotte per aumentare il comfort di bordo, sono presenti sedili anteriori climatizzati e riscaldati con regolazione a 10 vie e funzione massaggiante, sedili della seconda fila riscaldati, pad di ricarica wireless, volante riscaldato, vetri oscurati sia per la seconda e sia per la terza fila e, infine, un sistema audio premium B&O da 980 watt, dotato di quattordici diffusori. A bordo dell'Explorer Plug-In Hybrid è presente il modem integrato FordPass Connect che, tramite la app FordPass, fornisce una serie di funzioni. L'app FordPass offre anche nuove funzioni per rendere l'esperienza di guida dell'Explorer Plug-In Hybrid ancora più gratificante. Tramite l'app è possibile monitorare i livelli di carica della batteria, ricercare la stazione di ricarica più vicina, tenere sotto controllo i percorsi e le ricariche effettuate e altre funzionalità progettate per aiutare i conducenti a ottenere il massimo della loro ricarica pre-impostando i tempi di ricarica affinché il loro suv sfrutti al meglio le tariffe elettriche disponibili, stabilisca i livelli di carica desiderati e informi il conducente sullo stato della ricarica.