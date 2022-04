Interni Maserati Grecale

Gli interni della Maserati Grecale sono caratterizzati dall’elevata connettività e dal grande spazio disponibile. Il sistema multimedia di ultima generazione MIA (Maserati Intelligent Assistant) presenta uno schermo da 12”3, il più grande mai montato su una Maserati, a cui si aggiunge uno schermo da 8.8” posizionato più in basso per i comandi accessori. Basato sul sistema operativo Android Auto, è compatibile con Apple Carplay e Android Auto in modalità Wireless ed è dotato di assistente vocale intelligente attivabile tramite Ehi Maserati. Tra le novità arriva anche il nuovo orologio digitale. Grazie al sistema operativo Android Auto è possibile un'ulteriore personalizzazione memorizzando fino a cinque diversi profili utente. Il sistema collega anche altri dettagli del veicolo al profilo del conducente, come la temperatura, la posizione del sedile e il posizionamento degli specchietti.

Tramite Maserati Connect ci si può mettere in contatto con la vettura attraverso lo smartphone, lo smartwatch o l’assistente virtuale (Alexa o Google Assistant) da casa. Il comfort di bordo è garantito anche dall’impianto audio Sonus faber, con 21 speaker e oltre 1000 watt di potenza. Sul fronte della capacità di carico si parte da 535 litri per versioni GT e Modena e 570 per la Trofeo.